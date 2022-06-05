وزيرة التعاون الدولى للنواب: 150 قرية تستفيد من تمويلات الصناديق العربية

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى إنه فى ظل رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة بهدف تحفيز القطاع الخاص، فإن جزءا كبيرا من المشروعات الجارية مع شركاء التنمية يتم توجيهها للبنية التحتية فى ضوء برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، ومن بينها مشروعات إعادة تأهيل خط مترو القاهرة الأول، ومشروعات هيئة السكك الحديدية، ومشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات توصيل الغاز الطبيعي، ومشروعات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي.

تحدثت خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أيضًا عن مشروع تنمية سيناء، حيث تسهم الشراكات الدولية فى تنفيذ البرنامج الحكومى الطموح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يستفيد نحو 150 قرية بشبه جزيرة سيناء من التمويلات التنموية من الصناديق العربية، من خلال توفير 2600 مسكن جديد واستصلاح وزراعة 18 ألف فدان وخدمات أساسية يستفيد منها أكثر من 558 ألف مواطن، مشيرة إلى أن التمويلات التنموية التى تم توقيعها مع الصناديق العربية لتنمية شبه جزيرة سيناء بلغ نحو 804 مليون دولار، فى قطاعات تحلية المياه والبنية التحتية والتعليم والصرف بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

موضحة أنه رغم ذلك فإن نسبة المنح من إجمالى التمويلات التنموية تسجل نحو 15% خلال العام الماضى 2021 من بينها منح للقطاع الخاص لتحفيزه على الشراكات مع الحكومة.