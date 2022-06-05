شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توصى بتحمل "الشرقية" تكاليف إنشاء كوبرى مشاة فوق مزلقان فاقوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب، وبدأتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب وحيد قرر بشأن توسيعه طريق رافد جمصة المنصورة، ونزيف الدم المستمر يوميا خاصة في المناطق التى توجد بها قري وتكتلات سكانية على جانبي الطريق، وهناك كوارث تحدث على الطريق خاصة مع دخول الصيف، وهذا الطريق إلى مصيف جمصة الذي يعتبر مصيف الناس الغلابة ومتوسطي الدخل .

وقال النائب وحيد قرقر مقدم طلب الإحاطة، إنه تم إعادة رصف الطريق بمسافة 54 كيلو متر بتكلفة بلغت نحو المليار جنيه، ولم يتم إنشاء أنفاق أو كباري مشاة لحماية أرواح المواطنين، مؤكدا أن الطريق يحصد أروح الأبرياء بشكل شبة يومي .

ومن جانبه قال النائب السيد خضر، إن الطريق يحتاج إلى إعادة النظر، والتدخل السريع لأن كل يوم هناك إما متوفي أو مصاب، ونعيش مأساة تحتاج لإنقاذ أروح الأبرياء ونريد حل على أرض الواقع .

ومن جانبه قال حسام بدر الدين مدير بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، إن طريق جمصة/المنصورة يعتبر طفرة حقيقية، وسيتم موافاة اللجنة خلال أسبوع من الآن بإقامة أنفاق مشاة على الطريق .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود مشعل، بشأن سوء حالة طريق ترعة السلام الرابط بين محافظة دمياط وكمين النوبارية حيث أنه لا يصلح للسير علية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، بشأن سوء حالة طريق ترعة النوبارية بدأ من كوبري المدير وحتى رأس الترعة ومركز أبو المطتمير محافظة البحيرة .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إمام منصور بشأن فتح مزلقان فاقوس الأوسط، والذي يمثل شريان لمدينة فاقوس والتي بها حوالى 3 مليون نسمة حيث تم إغلاق المزلقان ولا يوجد بدائل له .

وقال مسئول وزارة النقل والمواصلات إنه تم إغلاق المزلقان بناء على طلب الوحدة المحلية منذ 2003، وتم فتحة في 2008 ثم إغلاقة مرة أخري في 2017 بطلب من الوحدة المحلية لما يسببة من مشكلات.

ومن جانبه قال نائب محافظة الشرقية أحمد عبد المعطي، إنه سيتم عمل دراسات بشأن كوبرى المشاة المزمع إنشاءة فوق مزلقان فاقوس بالشرقية .

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، أن تتحمل محافظة الشرقية التكلفة ويتم إرسال خطاب للجنة بالتفاصيل بدء الإنشاء وتاريخ الانتهاء وإخطار اللجنة بالمعوقات والمتابعة مع النائب مقدم طلب الإحاطة .