شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على تعديل معدل الفائدة بـ40 اتفاقية قرض مع البنك الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 193 لسنة 2022 بشأن الموافقة علي الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، في ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/3/2022.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.