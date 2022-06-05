شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة لـ"النواب": 620 مليون جنيه لتطوير الرعاية والحضانات بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، إنه جاري تطوير الرعاية المركزة والحضانات، والحروق، بالمستشفيات بحوالي 620 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأولوية تكون للمستشفيات على الطرق السريعة.

وأضاف إبراهيم، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة بشأن مستشفى قويسنا بالمنوفية، أنه تم اعتماد كافة الأجهزة المطلوبة للمستشفي من هيئة الشراء الموحد ولكنها تستغرق من 3 شهور إلى 6 شهور .

وأوصت لجنة الصحة بمجلس النواب في اجتماعها بتشكيل لجنة من وكيل وزارة الصحة بالمنوفية والنائبة مقدمة طلب الإحاطة لزيارة المستشفى وموافاة اللجنة بالتقرير خلال 15 يوماً.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن سياسة الدولة في تأخير تجهيز مستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية التجهيز اللازم لاستقبال حالات الطوارئ سواء طوارئ الطريق السريع أو قسم الحروق .