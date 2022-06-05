شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" لوزيرة التعاون الدولى: نرفض أي تمويل ميسر مرتبط بشروط سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مساء اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة للوزارة للعام المالي الجديد 2023/2022.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية: "أي تمويل ميسر مرتبط بشروط سياسية من أي جهة مرفوض رفضا باتا من اللجنة، ومجلس النواب، وأظن نفس الأمر للحكومة".

وعقبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، قائلة: الحكومة والبرلمان أيد وأحدة فى هذا الملف"، مضيفة : التمويل الميسر يكون غير مشروط".

وأشارت إلي أن هناك حوكمة لأي تمويلات، مشددة على أن الحوكمة مهمة جدا لوجود شفافية، مستعرضة أمام نواب لجنة العلاقات الخارجية، الشراكة الدولية لمصر لتحقيق التنمية المستدامة.