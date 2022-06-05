شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للمحامين تعد تقريرًا حول الميزانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت أمانة الصندوق بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، تقريرًا حول ميزانية النقابة العامة للمحامين، بداية من 31/12/2019 وحتى 31/12/2021.

وكانت النقابة العامة للمحامين أعلنت من قبل عن صندوق التكافل التكميلى الجديد لجميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية، والذى يمنح المحامى المشترك مزايا عدة، حيث يعطى مبالغ مضاعفة عن السنة الواحدة فى حالة العجز الكلى أو الوفاة وفقًا للشريحة المنضم إليها المحامى العضو.

وجاءت تفاصيل الاشتراك بالصندوق كالآتي:

(أ) قواعد عامة :

ـ تاريخ التأسيس 1 / 7 / 2022

ـ الحد الأقصى لسن الانضمام 55 سنة

ـ يبدأ صرف المزايا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ التأسيس.

ـ يفصل العضو فصل نهائى إذا لم يسدد الاشتراكات لمدة 5 سنوات.

ـ سداد الاشتراك السنوى خلال الثلاث شهور الأولى من كل عام.

ـ تستحق غرامة التأخير كاملة 10 % سنويًا بداية من أول أبريل من كل عام.

(ب) الأوراق المطلوبة للانضمام :

ـ صورة كارنية النقابة 2022.

ـ صورة بطاقة الرقم القومى.

ـ توقيع العضو على طلب انضمام بالإدارة.

(ت) المبالغ المطلوب سدادها:

ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو.

ـ اشتراك سنوى وفقًا لكل شريحة.

ـ مصاريف إدارية 30 جنيها.

(ث) مزايا صندوق التكافل التكميلى :

ـ يصرف فى حالة بلوغ المعاش أو العجز أو الوفاة عن كل سنة اشتراك المبالغ الآتية:

1 ـ 3500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 100 جنيه.

2 ـ 7000 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 200 جنيه.

3 ـ 10500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهرى 300 جنيه.

ـ يصرف للورثة فى حالة العجز أو الوفاة خلال الثلاثة سنوات الأولى من الاشتراك 10000 آلاف جنيه.

ـ ويصرف للورثة فى حالة العجز أو الوفاة بداية من السنة الرابعة من الاشتراك حد أدنى 30000 جنيه.