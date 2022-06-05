شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تدعو الحوثيين إلى فتح المعابر في تعز دون شرط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت مساء الأحد جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، بشأن إعادة فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى.

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفضها الإجراءات الأحادية لجماعة الحوثيين بشأن فتح طرق ومنافذ فرعية لمدينة تعز، التي تفرض عليها الجماعة حصارا خانقا منذ سبع سنوات.

ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك جماعة الحوثيين، إلى فتح الطرقات والمعابر في تعز "بشكل عاجل دون شرط أو مماطلة أو تسويف".

وفي وقت سابق، قال رئيس الفريق الحكومي المفاوض، عبدالكريم شيبان في بيان رسمي "تفاجأنا بحديث وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي حول الذهاب في إجراء أحادي لفتح طريق ترابي مجهول، في محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية".