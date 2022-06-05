الصدر يمدد عمل لجنة إرجاع أملاك المسيحيين والأقليات

وقال الصدر في وثيقة، وردت لـ الخليج 365، إنه "يعين كل من (السيد عون آل النبي، السيد مهدي الموسوي، وحسن كريم الكعبي) في لجنة إرجاع بيوت وأملاك الأخوة المسيحيين وباقي الأقليات ممن يقدمون شكوى ضد المغتصب أياً كان.. راجين من اللجنة تقصي الحقائق جيداً واتخاذ مسلك الاحتياط في كل أعمالهم".وأضاف، "فقد اثبتت اللجنة نجاحها في عملها سابقاً مما اقتضى تمديد عملها".