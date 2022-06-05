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ثاني حادث في يوم.. قتلى وجرحى بإطلاق نار جديد بأمريكا

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بغداد - ياسين صفوان - قالت الشرطة الامريكية، اليوم الأحد، إن ثلاثة أشخاص قُتلوا وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار بالقرب من حانة في مدينة تشاتانوغا بولاية تنيسي الأميركية.

وأضافت أن شخصين لقيا حتفهما متأثرين بجروح جراء أعيرة نارية، في حين أن الثالث توفي متأثرا بجروحه بعد أن صدمته سيارة أثناء فراره من مكان الحادث.

وهذا هو ثاني حادث إطلاق نار في يوم واحد في الولايات المتحدة، بعد الأول الذي وقع في شارع مكتظ بمدينة فيلادلفيا الأميركية، صباح اليوم، وخلف 3 قتلى و11 مصابا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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