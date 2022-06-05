شجار بالايدي بين نجوم المنتخب البرازيلي في اليابان

وشد الثنائي بعضهما البعض من "الفانيلات" وكادت الأمور تتطور بينهما لولا تدخل الثنائي داني ألفيس ونيمار داسيلفا لإنهاء المشاجرة بينهما حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على لاعبي المنتخب البرازيلي قبل مواجهة اليابان.وقال المتحدث باسم المنتخب البرازيلي، إن "ما حدث بين فينيسيوس وريتشاليسون لم يستغرق سوى بضع ثوان وتم احتواء الموقف سريعا، وأن اللاعبين استأنفا مرانهما بلا مشاكل".

وتستعد البرازيل لمواجهة مضيفتها اليابان غدا الاثنين ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات مونديال "قطر 2022".

