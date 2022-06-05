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انت الان تتابع خبر شجار بالايدي بين نجوم المنتخب البرازيلي في اليابان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-05 | 18:38
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شهدت الحصة التدريبة للمنتخب البرازيلي في اليابان، اليوم الاحد، مشاجرة عنيفة بين فينيسيوس جونيور وريتشارليسون.
وشد الثنائي بعضهما البعض من "الفانيلات" وكادت الأمور تتطور بينهما لولا تدخل الثنائي داني ألفيس ونيمار داسيلفا لإنهاء المشاجرة بينهما حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على لاعبي المنتخب البرازيلي قبل مواجهة اليابان.
وقال المتحدث باسم المنتخب البرازيلي، إن "ما حدث بين فينيسيوس وريتشاليسون لم يستغرق سوى بضع ثوان وتم احتواء الموقف سريعا، وأن اللاعبين استأنفا مرانهما بلا مشاكل".
وتستعد البرازيل لمواجهة مضيفتها اليابان غدا الاثنين ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات مونديال "قطر 2022".
وقال المتحدث باسم المنتخب البرازيلي، إن "ما حدث بين فينيسيوس وريتشاليسون لم يستغرق سوى بضع ثوان وتم احتواء الموقف سريعا، وأن اللاعبين استأنفا مرانهما بلا مشاكل".
وتستعد البرازيل لمواجهة مضيفتها اليابان غدا الاثنين ضمن تحضيرات المنتخبين لنهائيات مونديال "قطر 2022".
المحرر: سعد أحمد