لافروف: مخابرات أمريكية وبريطانية في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المئات من ضباط المخابرات الأمريكية والبريطانية يعملون في أوكرانيا منذ 10 سنوات.

وقال في مقابلة تلفزيونية أورد الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية مقتطفا منها «بالتوازي مع ذلك، لم يكن هناك شك في أن أوكرانيا كانت تعج بالأسلحة، في وقت كان فيه المئات من ضباط المخابرات المركزية الأمريكية والمخابرات البريطانية هناك».

وأضاف «أعتقد أنهم كانوا هناك منذ 10 سنوات، ويشغلون مباني ضخمة في مجمع الخدمات والوكالات الأوكرانية الرسمية»، وأشار إلى أن «ضباط المخابرات الأجنبية هؤلاء في أوكرانيا، كانوا يسيطرون إلى حد كبير على كل شيء».