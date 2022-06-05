10 نساء في حكومة الظل الأسترالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف زعيم المعارضة الأسترالية بيتر داتون النقاب عن حكومة الظل التي تضم 10 نساء، من بين 24 عضوا، حيث يسعى الائتلاف «الليبرالي الوطني» لاستمالة الناخبات، اللاتي تخلين عنه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وسيشغل الحزب «الليبرالي» الذي ينتمي لتيار يمين الوسط 18 من الحقائب الوزارية لحكومة الظل، وسيشغل الحزب الوطني، الذي يمثل أستراليا الريفية والإقليمية، الحقائب الست الأخرى، طبقا لما ذكرته وكالة «بلومبيرج» أمس. وستكون نائبة زعيم الحزب «الليبرالي» سوزان لي، وزيرة للصناعة في حكومة الظل والمتحدثة باسم المعارضة لشؤون المرأة. وستكون نائبة زعيم الحزب «الليبرالي» سوزان لي، وزيرة للصناعة في حكومة الظل والمتحدثة باسم المعارضة لشؤون المرأة.

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