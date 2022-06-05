تركيا تستعد لشن عملية عسكرية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نددت الحكومة السورية بالتصريحات التركية الأخيرة بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا وتتناقض مع تفاهمات ومخرجات مسار أستانا. وقال مصدر رسمي في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن «الجمهورية العربية السورية تتابع التصريحات العدوانية للنظام التركي بشأن إنشاء ما يسمى «المنطقة الآمنة شمال سوريا» والاعتداءات المتكررة والمستمرة على الأراضي السورية والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء». وأكد المصدر أن «التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا». وأكد المصدر أن «التهديدات العدوانية للنظام التركي تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا». ويواصل الجيش التركي حشد قواتهم في مناطق أعزاز وجرابلس بريف حلب الشرقي.

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