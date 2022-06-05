شكرا لقرائتكم خبر اقتحام المسجد الأقصى يهدد بانفجار لا يتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع استمرار الموقف المشتعل، أكد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني، أن نهج الاحتلال الإسرائيلي في المسجد وعمليات الضغط المستمر على المرابطين والمصلين ستؤدي إلى انفجار لا يمكن السيطرة عليه.

وحذر الكسواني، في تصريحات أوردتها وكالة «شهاب» الفلسطينية أمس، من خطورة الواقع الذي يريد الاحتلال تكريسه في المسجد الأقصى من خلال الاقتحامات وأداء الصلوات والطقوس التلمودية في ساحاته.

وأوضح أن الاحتلال نقل المعركة إلى باحات المسجد بعد حصاره ومنع المصلين من الوصول إليه، مضيفا أن قوات الاحتلال فرضت حصارا على الأقصى منذ عصر أمس السبت، ومنعت من هم دون الأربعين عاما من دخوله.

وقال الكسواني إن قوات الاحتلال والوحدات الخاصة حاصرت صباح اليوم المصلى القبلي وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورددوا عبارات في محيط مصلى باب الرحمة وباب السلسلة.

وشدد الكسواني على أنه «يربطنا بالأقصى رابط وطني وعقائدي، وأن الشعب الفلسطيني قدم الشهداء والجرحى فداء للأقصى»، داعيا الفلسطينيين للثبات والرباط.

وطالب العالم العربي والإسلامي بتحمل مسؤوليته عما يجري في الأقصى، مشيرا إلى أن الصمت جرأ الاحتلال للقيام بخطوات خطيرة تجاه المسجد.

واندلعت اشتباكات صباح أمس في الحرم القدسي بين مجموعة من الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، تزامنا مع زيارات قام بها عدد من اليهود للحرم.

وحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأول فرنسا التي تترأس الاتحاد الأوروبي، على تقديم مبادرات فاعلة لخلق أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية.

وأكد عباس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي.

وأشار إلى الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية.