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بينهم أطفال.. تايلاند تنقذ 59 من اللاجئين الروهينجا

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الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة التايلاندية اليوم الأحد، إنها أنقذت 59 من اللاجئين الروهينجا، بينهم أطفال، من على جزيرة بالقرب من الحدود الماليزية بعد أن تركهم مهربون هناك.

وأشار سوراتشات هاكبارن مساعد قائد الشرطة الوطنية في بيان إن الروهينجا، وهم 31 رجلا و23 امرأة وخمسة أطفال، عُثر عليهم على جزيرة دونج في إقليم ساتون على الحدود مع ماليزيا.

وأضاف قائلا "قبطان المركب أبلغهم بأنهم وصلوا إلى ماليزيا وتركهم على الجزيرة قبل بضعة أيام من العثور عليهم".

وذكر سوراتشات أن تايلاند قدمت مساعدات إنسانية للاجئين الذين اعتقلوا لاستجوابهم وسيحاكمون بتهمة دخول تايلاند بشكل غير مشروع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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