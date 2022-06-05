شكرا لقرائتكم خبر عن سول تتهم كوريا الشمالية بالاستفزاز بعد إطلاقها 8 صواريخ باليستية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ردت كوريا الشمالية على مناورات بحرية مشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بمجموعة من عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقالت قيادة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت 8 صواريخ باليستية قصيرة المدى من أربعة مواقع مختلفة على الأقل باتجاه المياه الدولية بأعالى البحار في الشرق في غضون 35 دقيقة صباح اليوم الأحد.

واتهمت سول كوريا الشمالية بالاستفزاز،

وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إختبار الصواريخ الباليستية، والتي يمكنها حمل رؤوس نووية.

ووفقا لتقارير، حلقت الصواريخ لمسافة تتراوح بين 110 و670 كيلومترا قبل أن تسقط في بحر اليابان، المعروف أيضا لدى الكوريين بالبحر الشرقي. وبلغ ارتفاع تحليق الصواريخ ما بين 25 إلى 90 كيلومترا.

ويصل مدى الصاروخ الباليستي قصير المدى إلى حوالي ألف كيلومتر، فيما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن ممثل عسكري قوله إن هذا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية التي تطلقها كوريا الشمالية خلال يوم واحد. وعادة ما تكون هذه الصواريخ، سطح سطح.