شكرا لقرائتكم خبر عن 283 من رجال الإطفاء يكافحون حرائق الغابات باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكافح رجال الإطفاء اليونانيون يوم الأحد حريق غابات لليوم الثاني بالقرب من ضاحيتين في أثينا.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن بعض الأضرار التي لحقت بالمنازل والمركبات ، مع استمرار عمل 65 سيارة إطفاء و283 من رجال الإطفاء في المنطقة.

قالت السلطات إنه في حين أن الحريق خمد ، إلا أنه لا يزال ضرره مستمرا. وقال مسؤولون إنه لم يتوافر تقدير رسمي للأضرار وإنه سيتم ذلك بمجرد انتهاء الحريق.

أمرت السلطات اليونانية يوم السبت بإخلاء أجزاء من ضاحيتي فولا وجليفادا بجنوب أثينا كإجراء احترازي عندما أشعلت الرياح العاتية النيران وهددت مناطق سكنية.

ويمكن رؤية دخان أسود كثيف من النار حتى بيرايوس ، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلاً).

بدأ الحريق فى وقت مبكر من بعد ظهر يوم السبت. وفقًا لنائب وزير أزمة المناخ والحماية المدنية إيفانجيلوس تورناس، وكانت أولى سيارات الإطفاء على الفور بعد 12 دقيقة من إطلاق الإنذار ، وبعد ثماني دقائق، انطلقت طائرات إطفاء وطائرات هليكوبتر ، 17 في المجمل ، للانضمام إلى الجهود.