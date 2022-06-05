شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة «أليكس» تتسبب في إغراق فلوريدا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتسبت العاصفة الاستوائية أليكس، وهي أول عاصفة في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي، قوة أكبر قليلاً أثناء توجهها نحو برمودا يوم الأحد بعد إغراق أجزاء من فلوريدا بأمطار غمرت بعض الطرق.

وصل أليكس إلى قوة العاصفة الاستوائية، بعد تعزيزه قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا في وقت مبكر من يوم الأحد.

وقال خبراء الأرصاد في المركز الوطني للأعاصير في الساعة 11 صباحًا (1500 بتوقيت جرينتش) إن أقصى سرعة للرياح في أليكس زادت إلى 60 ميلاً في الساعة (95 كم / ساعة) وكان مركزها على بعد حوالي 550 ميلاً (890 كيلومترًا) غرب برمودا.

كانت تتحرك إلى الشرق والشمال الشرقي بسرعة 23 ميلاً في الساعة (37 كم / ساعة) وكان من المتوقع أن تمر بالقرب من برمودا أو شمالها مباشرة يوم الاثنين ، وكان تحذير من عاصفة استوائية ساري المفعول هناك. وقال خبراء الأرصاد إنه قد يجلب ما بين 2 إلى 3 بوصات (50 إلى 75 ملم) من الأمطار عبر برمودا في وقت متأخر من الأحد والاثنين.

تعرضت أجزاء من جنوب فلوريدا لفيضانات على الطرق بسبب الأمطار الغزيرة والرياح يوم السبت. وحذر مسؤولون في ميامي السائقين من حالة الطرق حيث علقت العديد من السيارات في الشوارع التي غمرتها المياه.