بعد نجاح فريقه بالصعود الى 'الليغا'.. رونالدو يفي بوعده

وكان رونالدو تعهد بالقيام برحلة بالدراجة من بلد الوليد إلى سانتياغو دي كومبوستيلا في حال عودة فريقه إلى دوري الأضواء "الليغا" وذلك بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

ومن المتوقع أن يسافر رونالدو وشريكته عشرات الكيلومترات، على طول طريق تقليدي يؤدي إلى ضريح مشهور في شمال غرب إسبانيا.



وبدأ رونالدو الرحلة عند ملعب بلد الوليد، على بعد 450 كيلومترا من سانتياغو دي كومبوستيلا.

وقال رونالدو لوسائل الإعلام الإسبانية "ستكون رحلة جميلة، أعلم أنني سأعاني جسديا، لكنها ستكون تجربة لا تنسى".

