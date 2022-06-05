شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تلتقى وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عفت السادات، وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم.

وشهد اللقاء بحث العلاقات المصرية الفرنسية وتقديم دعوة لمجلس الشيوخ المصري ولرئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لزيارة مجلس الشيوخ الفرنسي .

وناقش الاجتماع أوجه علاقات التعاون الوطيدة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، واستعرض النائب عفت السادات رئيس اللجنة، الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بمجال تمكين المرأة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخطوات الرامية لتعظيم قيمة الإنسان المصري من خلال مشروع مبادرة حياة كريمة.

وأكد الوفد الفرنسي على العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا، وكذلك مساندة فرنسا لموقف مصر في قضية سد النهضة الإثيوبي، وشهد الاجتماع أيضا حديث عن دعم علاقات الصداقة البرلمانية بين مصر و فرنسا.

وانعقد اللقاء بحضور نائب السفير الفرنسي ورئيس جمعية الصداقة ومستشار السفارة بالقاهرة .