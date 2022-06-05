المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يتلقى رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى

القاهرة - سامية سيد - تلقى المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، رسالة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، تسلمها المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس خلال استقباله كاترين مورن دوسيه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية -المصرية.

ورحب المستشار (عتمان) بكاترين مورن دوسيه عضو مجلس الشيوخ الفرنسى ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية -المصرية، التى أعربت عن سعادتها بعودة مجلس الشيوخ المصرى للحياة النيابية، مؤكدة دعمها لمصر من خلال مجلس الشيوخ الفرنسى فى كل القضايا لاسيما سد النهضة الاثيوبى والسياحة والتصنيع المحلى.

وحضر اللقاء السفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.