شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد مواجهة برلمانية مع وزيرة الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة اليوم، على أن تعقد الجلسة غدا الساعة 11 صباحا لمناقشة 60 أداة رقابية موجهة لوزيرة البيئة.

وكان المجلس اليوم قد شهد جلسة رقابية من النواب، لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالي فى نهاية الجلسة، الشكر لوزيرة التجارة والصناعة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.

وواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات احاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وشهدت الجلسة طلبات احاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولي ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، وانتشار الإيدى العاملة الصينية والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.