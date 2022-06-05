شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يحيل 5 اتفاقيات إلى اللجان النوعية بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، 5 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث أكدت اللجنة الشريعية أن طريقة إقرار الاتفاقيات تخضع لمجلس النواب ولا يوجد بها أى مخالفة للدستور والقانون.

جاءت الإحالات بعد انتهاء مناقشات المجلس من طلبات الاحاطة والسائلة والمناقشة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة، حيث داعب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس النواب، قائلا :"لسه فى جدول أعمال إحنا فى الحصة السابعة وهى بتبقى صعبة".

وجاءت الإحالات كالتالى:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 201 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/ 2021، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنتى الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

2-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 202 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنتى الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/ وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنتى الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية 2021.

4-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29// 2021، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن الصحية ومكتب لجنتى الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

5-قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة، ومكتبى لجنتى الشئؤن الاقتصادية والعلاقات الخارجية.