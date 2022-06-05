شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل "نائب التنسيقية": توطين الصناعة ليس رفاهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية لديها الإرادة القوية لتوطين الصناعة، إلا أن الحكومة الحالية لا تستثمر هذه الإرادة على أرض الواقع.

وقال إسماعيل، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن توطين الصناعة ليس رفاهية، نتيجة التقلبات الاقتصادية العالمية وأثرها علي كافة اقتصاديات دول العالم دون استثناء، وأن توطين الصناعة يعزز من جودة المنتج المحلي، وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل.

وأضاف:" هيئة التنمية الصناعية يجب أن تكون على قدر المسؤولية، في ظل ما تعانيه المجمعات الصناعية من أزمات في تسعير الأراضي وتوصيل الوقود، وتوصيل المرافق، والبيروقراطية الشديدة، وتحميل أصحاب المصانع تكلفة الكهرباء والمياه على مستوي المنطقة الصناعية بالكامل وهذه أعباء كبيرة تهدد استمرار المرفق الصناعي".

ولفت نائب التنسيقية، إلي عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد، مما يجعل المستثمر ينتهي من الإجراءات في مدة لا تقل عن 3 أشهر، ضاربا المثل في محافظة الإسكندرية بإرسال المستثمرين إلي القاهرة للانتهاء من الإجراءات وهو تعطيل للعمل بشكل كبير.