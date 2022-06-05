شكرا لقرائتكم خبر عن النواب: القيادة السياسية بذلت كل ما فى وسعها لدعم المناطق الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد سليمان عضو مجلس النواب، وزيرة التجارة والصناعة الاهتمام بصناعة الجلود، لافتا إلى إنها صناعة راسخة منذ القدم، ونظرا لهذه الأهمية قررت القيادة السياسية انشاء مدينة للجلود بمنطقة الروبيكى، وحتى الآن لم يتم إصدار سوى 16 رخصة تشغيل من 300 مصنع، فهل حققت المدينة أهدافها؟.. وتابع قائلا: "تلك المصانع تعانى من بيروقراطية شديدة سواء فى الصرف الصحى أو الكهرباء وجميع المستثمرين يئنؤن من البيرقراطية الإدارية".

وأشار النائب محمد الصمودى، إلى معاناة المنطقة الصناعية بمطوبس بكفر الشيخ من مشاكل عديدة، حيث تم إنشائها فى 97 وحتى الآن ما تم استغلاله من تلك المنطقة 100 فدان فقط بنسبة 10% من مساحة المنطقة الصناعية، وعدد المصانع 27 مصنع فقط، وأرجع النائب السبب الى سياسة وزارة التجارة والصناعة وهيئة التتمية الصناعية، حيث أن سعر المتر مرتفع جدا ويصل إلى 1500جنيه فى حين أن سعر المتر فى باقى المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية لا يتعدى 880 جنيها فى برج عرب والعاشر.

ووجه النائب محمود البرعى، الشكر للقيادة السياسية التى بذلت كل ما فى وسعها من أجل دعم المناطق الصناعية من خلال مبادرات البنك المركزى، ورغم ذلك وزارة الصناعة لم تحرك ساكنا فى توطين الصناعة المصرية، لافتا إلى أنه يوجد بالمنوفية فى السادات وقويسنا 350 مصنعا يعمل بها 28 ألف عامل، وهذه المصانع تعانى مشاكل فى تقتين الأوضاع، مضيفا: صناعة السجاد اليدوى فى اشمون لو تم تقديم الدعم لها لوصلت للعالمية، مشددا على أهمية تقديم الدعم للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، التى تشهد مواجهة رقابية من النواب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة، و6 طلبات مناقشة.