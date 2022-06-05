مخاوف إسرائيلية من تأجيل زيارة بايدن.. مؤشر على انهيار الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

كشفت صحف عبرية عن مخاوف إسرائيلية تجاه تأجيل زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، حيث كان من المقرر أن يلتقي نهاية الشهر الجاري مع قادة في المنطقة، لكن البيت الأبيض أعلن ترحيل موعد الرحلة لنهاية الشهر المقبل.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة ”هآرتس“ أن مسؤولين إسرائيليين يخشون من أن بايدن قد ”يلغي رحلته تماماً“ بسبب مخاوف انهيار يلوح في الأفق لائتلاف حكومة رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، حيث تعتقد المصادر أن تأجيل الزيارة ”كان مدفوعًا بمخاوف من عدم وجود حكومة لاستضافة الرئيس الأمريكي“.

وحاولت الصحيفة التقليل من شأن التهويل الإسرائيلي بزعمها أن رحلة الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط تتعلق بـ“النفط السعودي واستعادة العلاقات مع الرياض“ أكثر بكثير من الشأن الداخلي الإسرائيلي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على الاتصال بين البلدين قولها إن التأخير يعود جزئياً إلى مخاوف من انهيار التحالف الإسرائيلي قريباً.

وتقدر المصادر، وفقاً للصحيفة، أنه من غير المرجح أن تحدث الزيارة المقررة في يوليو أيضًا، بسبب الخوف من سيناريو محتمل؛ ”وهو أن زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، سيكون قادرًا على تشكيل ائتلاف بديل، وسيضطر بايدن وقتها إلى الاجتماع مع من تربطه به علاقة مشحونة“.

من جانبها، ذكرت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ أن رحلة بايدن الأولى إلى تل أبيب كرئيس أصبحت موضع شك بسبب الغموض السياسي في الكنيست، حيث يقاتل تحالف بينيت من أجل الاستمرار، مشيرة إلى أنه من المستبعد أيضًا أن يأتي رئيس الولايات المتحدة إلى الدولة اليهودية إذا نجحت المعارضة في حل الكنيست وفرض انتخابات مبكرة، موضحة أنه عادة ما يبتعد الرؤساء الأمريكيون عن إسرائيل عندما تكون البلاد في فترة انتخابات.

وأضافت الصحيفة: ”علاوة على ذلك، يفكر بايدن في زيارة مستشفى المقاصد الفلسطيني في القدس الشرقية أثناء إقامته في إسرائيل، وهي خطوة اعتبرها المسؤولون الإسرائيليون إشكالية للغاية وخطوة متعمدة لتحدي السيادة الإسرائيلية على تلك المنطقة“.