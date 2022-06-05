انت الان تتابع خبر زيدان واللجنة القانونية يبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة.