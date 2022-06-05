زيدان واللجنة القانونية يبحثان التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، مع رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة.
وذكر اعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل رئيس واعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحث معهم التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في تشريع القوانين المهمة".