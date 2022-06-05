انت الان تتابع خبر سبورت: برشلونة يعد محمد صلاح بضمه عقب نهاية عقده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويترقب النادي الكتالوني ما ستصل إليه المفاوضات بين صلاح وليفربول، بشأن تمديد عقده، حيث لم تصل المفاوضات بين الطرفين إلى نقطة اتفاق خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي أكد فيه اللاعب استمراره مع الفريق حتى نهاية عقده، تاركًا مستقبله محاطًا بالغموض.وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلًا عن "ميرور" الإنجليزية، بأن برشلونة وعد المهاجم المصري بأنه سيكون في صفوف برشلونة؛ إذا وصل حرًا في نهاية الموسم المقبل.

ويصعب على الفريق الإسباني الدخول في مفاوضات مع الريدز بشأن حسم صفقة انتقال صلاح، البالغ من العمر 29 عامًا، هذا الموسم نظرًا لصعوبة الأوضاع المالية التي يعيشها النادي.

وكانت وسائل إعلام إنجليزية، قد أشارت في وقتٍ سابقٍ إلى نية صلاح في الاستمرار في الدوري الإنجليزي، في حال لم يتوصل إلى اتفاقٍ لتجديد عقده مع ليفربول الذي يواجه أيضًا احتمالية مغادرة نجمه السنغالي ساديو ماني، بعدما صرّح الأخير بأنه يرغب في مغادرة الفريق بناءً على رغبة أبناء شعبه.



إلى ذلك، نشر الصحفي الإيطالي فابريتزيو رومانو، المختص بانتقالات اللاعبين، بأنه لم يطرأ جديد على مفاوضات ليفربول وصلاح، وأن المحادثات بشأن العقد الجديد ما تزال معقدةً. وقال في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": يتعين على ليفربول تحسين عرضه، أو قد يغادر صلاح مجانًا بعد العام القادم".

وخلال الموسم المنقضي، خاض صلاح 51 مباراة في كل المسابقات مع ليفربول، سجل خلالها 31 هدفاً ومنح 16 تمريرة حاسمة، وهو هداف الفريق في مسابقتي البريميرليغ بـ 23 هدفاً (بالتساوي مع الكوري الجنوبي يون هيونغ مين لاعب توتنهام) ودوري أبطال أوروبا بـ 8 أهداف.

وحصد نجم ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين وبتصويت الجماهير وهي رابع جائزة فردية له في الموسم بعد جائزة اتحاد الكتاب الرياضيين لأحسن لاعب في الدوري، وجائزة هداف البريميرليغ، وأفضل صانع ألعاب في البطولة أيضاً.