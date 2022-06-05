خلال يوم.. مقتل 5 مدنيين بقصف أوكراني لدونيتسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية في بيان لها اليوم الأحد أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين بينهم طفل.



وقال البيان إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 62 حالة إطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي أطلقت ما مجموعه 641 قذيفة مختلفة.

وأكد البيان مصرع 5 مدنيين وإصابة 24 آخرين، بينهم طفل من مواليد عام 2017.

وأضاف البيان أن القصف ألحق أضرارا بـ 46 مبنى سكنيا في أحياء مختلفة من مدينة دونيتسك ومدينة غورلوفكا، و14 من مرافق البنية التحتية المدنية.