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رئيس "خارجية النواب" يلتقى سفير فلندا.. ومباحثات لإنشاء مجموعة صداقة برلمانية

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القاهرة - سامية سيد - التقى النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بيكا كوسونين سفير فلندا بالقاهرة، حيث تناول اللقاء عدة محاور، أهمها العلاقات البرلمانية بين البلدين والأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيراتها، وكذلك انضمام فلندا لحلف الناتو والاستفادة من التجربة الفلندية فى مجال التعليم.

 

وبحسب بيان عن لجنة العلاقات الخارجية، تناول أيضا اللقاء رغبة الجانب الفلندى فى انشاء مجموعة صداقة برلمانية مصرية فلندية.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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