شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن قرار رئيس الوزراء بإخلاء 300 ألف فدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، بيان عاجل تقدم به بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بإخلاء قطعة أرض مساحتها 300 ألف فدان أرض صحراوية بمركز قوص بمحافظة قنا، وذلك بعد أن بدأ السكان فى تقنين أوضاعهم ودفع المبالغ المستحقة، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب فى هذا الشأن.

وأوضح أبو الفضل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الأرض مساحتها 300 ألف فدان صحراوى تقع فى مركز قوص محافظة قنا، وتم وضع اليد عليها منذ سنوات، مضيفا: "والناس عمروها وزرعوها، ودفعوا رسوم تقنين وجاءت لجنة طبت دفع ربع القيمة وهو ما حدث بالفعل".

كما أشار النائب، إلى أن المزارعين هذا العام زرعوا 300 فدان قمح ووردوا 3000 إردب.