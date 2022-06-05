شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب النواب فى تحديد موعد 13 طلب مناقشة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 13 طلب مناقشة مقدمة من النواب، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة، بشأن عدد من الموضوعات الهامة، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

1-طلب مناقشة مقدم من النائب محمد إسماعيل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج وتحفيزهم للعمل في القطاع الطبي الحكومي

2- طلب مناقشة مقدم من النائب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حماية نهر النيل من التعديات

3- طلب مناقشة مقدم من النائبة إيرين سعيد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم أصحاب الأمراض المناعية

4- طلب مناقشة مقدم من النائب عصام ياسين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التصدي للآفات الزراعية

5- طلب مناقشة مقدم من النائبة منى عمر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن بناء مساكن اقتصادية خاصة بمدينة الإسكندرية

6- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الانبعاثات الحرارية لمواجهة التغيرات المناخية

7- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن معالجة مياه الصرف الزراعي لسد العجز في الموارد المائية

8- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد إسماعيل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الاستغلال الأمثل للمجمعات الصناعية لتوطين الصناعة المصرية

9- طلب مناقشة مقدم من النائبة هند رشاد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خلق البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والدولية

10- طلب مناقشة مقدم من النائب علاء عابد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعمير منطقة الصحراء الغربية زراعيًا وسكنيًا

11- طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو درويش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

12-طلب مناقشة مقدم من النائبة رشا فايز وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب وخاصة القمح

13- طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد خليل خير الله وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تسهيل وزارة التجارة والصناعة لإجراءات الشباك الواحد