شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش فى بيان عاجل: "إن شاء الله هنصلى فى القدس بتأشيرة فلسطينية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان عاجل بشأن الانتهاكات الصارخة التى تحدث يوميا فى حق القدس الشريف، قائلا: "وكأن دولة الاحتلال أصبحت دولة بلا رابط ولا حاكم، ولا تعترف باتفاقيات ولا مواثيق لاحترام المعتقدات الدينية والشعب الفلسطينى".

وقال درويش، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "نحتاج وقفة حقيقية وموقف حقيقى لوقف التجاوزات الصارخة والمستمرة"، موجها الحديث لقوات الاحتلال الإسرائيلى: "أحب أقول لقوة الاحتلال الغاشمة اللى بتعملوه مش هيجيب نتيجة، الموقف العربى والإسلامى والعالمى يؤكد أن القدس لكل الأديان".

واستطرد نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قائلا: "إن شاء الله هنصلى فى القدس بالقريب العاجل بتأشيرة فلسطينية، وأقول لقوات الاحتلال لن تغيروا ملامح القدس الشريف وهويته العربية والإسلامية".