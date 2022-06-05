شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقات ذوى الإعاقة ومشكلات الفحص الطبى لاستخراجها على مائدة "تضامن النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، على هامش انعقاد الجلسات العامة اليوم الأحد، عدد من طلبات الإحاطة المحالة إليها، والمقرر أن يكون ذلك بحضور ممثلين عن وزارات التضامن، التنمية المحلية، الصحة والسكان، والنقل.

وتنظر اللجنة طلبا إحاطة مقدمان من النائب ياسر منير، بشأن تأخر الوزارة في إصدار كروت الخدمات المتكاملة للمستحقين، وكذا كروت صرف معاش تكافل وكرامة وذلك منذ عام 2019 حتى الآن، ووجود فساد وعدم انضباط بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص).

كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن التأخير في إصدار الكثير من بطاقات تكافل وكرامة، وكذلك 3 طلبات إحاطة مقدمه من النائبة سناء برغش، بشأن عدم تفعيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بوسائل المواصلات التابعة للوزارات التي تتبعها وسائل نقل عامة طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وآخر بشأن بعض المشكلات التي تواجه المواطنين من ذوى الهمم في قومسيون طبى لإثبات الإعاقات لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة واستغلال المواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خصص لأول مرة خلال دورة الانعقاد الحالي، جلستين رقابتين الأسبوع الجارى، لوزيرتين فى الحكومة الأولى اليوم الأحد، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، أما الجلسة الثانية فتعقد غدا الاثنين، لمواجهة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و 4 طلبات مناقشة.