عاجل.. استشهاد طيارين أردنيين إثر سقوط طائرة تدريب في الرمثا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، استشهاد اثنين من طياريه إثر سقوط طائرة تدريب في الرمثا.



وبحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي فإن خللا فنيا حدث لطائرة من نوع (GROB) أثناء جولة تدريبية أدى لسقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله إن حادث سقوط طائرة التدريب وقع عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.

واستشهد إثر سقوط الطائرة كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الشهيدين، داعية بأن يلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.