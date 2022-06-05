المجر تشكك بقدرات زيلينسكي العقلية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب رئيس برلمان المجر، لازلو كوفير، عن دهشته وامتعاضه من سلوك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع بقية الرؤساء، مشككاً بصحة قدراته العقلية.

وذكرت وسائل إعلامية أن الحالة الصحية العقلية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أثارت تساؤلات عدة من رئيس البرلمان المجري، موضحة أن السبب في ذلك هو الطريقة التي يتواصل بها رئيس دولة مع بقية الرؤساء.

وأشار كيفير إلى أن الرئيس الأوكراني يسمح لنفسه بانتقاد عدد من زعماء العالم بما في ذلك قيادة المجر وألمانيا.

ونقلت قناة HirTV عن رئيس البرلمان المجري قوله: "لا أتذكر أن زعيم بلد بحاجة إلى المساعدة يجرؤ على التحدث ضد أي شخص بالطريقة التي فعلها زيلينسكي، ليس فقط ضد المجر، ولكن حتى ضد المستشار الألماني".

وتابع: "هناك نوع من المشاكل العقلية الشخصية هنا، ولا أعرف ما الذي يمكن فعله حيال ذلك".

وشدد كيفير على أن المحتاجين إلى المساعدة عادة ما يطلبونها بأدب وإن كان بإصرار لكن دون اللجوء إلى المطالب والتهديدات.