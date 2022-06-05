شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تستضيف اليوم أكرم القصاص للرد على الادعاءات الكاذبة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان، في اجتماعها اليوم الأحد، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، وذلك لبحث أوضاع حقوق الإنسان، وبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بصورة غير حقيقية.

ووجهت اللجنة الدعوة إلى كل من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورؤساء مجالس إدارات الصحف (الأهرام، الأخبار، الخليج 365، الوطن)، للتواصل معهم لبحث أوضاع حقوق الإنسان لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التى تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.