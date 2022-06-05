شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهة وزيرة التجارة والصناعة تحت قبة مجلس النواب بـ76 أداة رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مواجهة رقابية من النواب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب احاطة و6 اسئلة و6 طلبات مناقشة، حيث يواجه النواب وزيرة التجارة والصناعة بطلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية.

وتتضمن الجلسة أيضا طلبات إحاطة عن المغالاة في تسعير الأراضي الصناعية، وفرض رسوم إغراق على خامة اللى فى سى، وكذلك فرض تحسين سعر على خامة البولى ايثيلين مما يهدد الصناعة الوطنية بالإغلاق، والتأثير على كثير من الصناعات فى مصر ومنافسة التجار المصريين.

وكذلك عدم صلاحية أرض صناعية خصصت لإحدى الشركات الاستثمارية والقيود الجديدة على استيراد السيارات، بالإضافة إلى ضرورة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر للاستثمار والمشروعات الصناعية ومعاناة المستثمرين في الحصول على بعض الخدمات المقدمة من هيئة التنمية الصناعية وخطة تدريب وتأهيل العمالة لزيادة قدرات الصناعة المصرية.

ويطرح النواب خلال الجلسة أيضا اسئلة، عن إجراءات تطوير مراكز الكفاية الانتاجيةو جهود إحياء الصناعات اليدوية و موقف الحكومة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم التصديق عليها (RCEP) ودخولها رسمياً حيز التنفيذ، وجهود الوزارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

وتشمل المواجهة أيضا طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب وسبل دمج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقطاع غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك استراتيجية تطوير وتوطين صناعة السيارات في مصر والنهوض بالصناعة المصرية والمنتج المحلي و خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.