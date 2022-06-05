كييف: روسيا تطلق قنابل فسفورية على خاركيف وتفخخ الأنهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ 32 دقيقة

مع استمرار القتال ضد القوات الروسية شرقي البلاد، اتهمت كييف روسيا بإطلاق قنابل فوسفورية على مدينة خاركيف (في الشمال الشرقي).

وأكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان اليوم الأحد، أن القوات الروسية أطلقت قنابل فسفورية على منطقة خاركيف.

كما أشارت إلى أن القوات الروسية تواصل شن ضربات صاروخية وجوية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في البلاد، بما في ذلك العاصمة كييف.

إلى ذلك، اتهمت الروس بتلغيم ضفاف نهر اينغوليتس لعرقلة تقدم محتمل للقوات الأوكرانية في بوه، جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية.

أما شرقاً، فاتهمت كييف القوات الروسية بإطلاق قذائف مدفعية على منشآت البنية التحتية في مستوطنتي ستاريكوف وكاترينيفكا بمنطقة سومي ومستوطنة كاميانسكا سلوبودا بمنطقة تشيرنيهيف.

كما أجرت روسيا استطلاعاً جويا بطائرات مسيرة في مناطق من سومي وتشرنيهيف.

وكانت القوات الروسية انسحبت الشهر الماضي (مايو 2022) من محيط خاركيف باتجاه الحدود الروسية، بعد أن دخلت جزءا صغير ا من المدينة الرئيسية في الشرق الأوكراني.

يذكر أنه منذ مارس الماضي أطلقت موسكو المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية، مركزة على مناطق الشرق، بعد تراجعها من محيط العاصمة الأوكرانية.

وتسعى القوات الروسية للسيطرة على إقليم دونباس، حيث يتواجد العديد من الانفصاليين الأوكران الموالين لموسكو، بهدف ربط المناطق شرقاً بشبه جزيرة القرم، جنوباً، والتي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

ومن جهة أخرى، قال سيرهي جايداي حاكم منطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا اليوم الأحد إن السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك، التي تقع في لوجانسك، مقسمة إلى نصفين بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأبلغ جايداي التلفزيون الأوكراني “لقد كان وضعا صعبا، كان الروس يسيطرون على 70 بالمئة من المدينة، لكن خلال اليومين الماضيين اضطروا للتقهقر.

“المدينة الآن، بشكل أو بآخر، مقسمة إلى نصفين”.