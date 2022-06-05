وزير الدفاع الأوكراني: من الواقعي انتهاء الحرب هذا العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، السبت، إن توقعاته المتفائلة تشير إلى أن الحرب مع روسيا قد تنتهي بحلول نهاية عام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الوزير قوله خلال منتدى (جلوبسيك) للأمن الدولي في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا “من المستحيل حاليا التنبؤ بوقت انتهاء الحرب، لكن توقعاتي المتفائلة تشير إلى أن من الواقعي أن يحدث ذلك هذا العام”.

وحذر ريزنيكوف من أن الدور سيأتي على بولندا ودول البلطيق وسلوفاكيا وغيرها، ومن ثم “يجب علينا إيقاف روسيا وردعها في المستقبل”، بحسب الوكالة.

ميدانيا أعلنت أوكرانيا، السبت، مقتل أربعة متطوعين عسكريين أجانب يقاتلون القوات الروسية بعدما أثارت العملية العسكرية الروسية في هذا البلد موجة من التضامن في دول العالم.

وأعلن “الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا”، وهي كتيبة رسمية من المتطوعين، مصرع الرجال الأربعة وهم من ألمانيا وهولندا وأستراليا وفرنسا لكن من دون تحديد ظروف الوفاة.

وقال في بيان: “فقدنا رفاقنا في السلاح، لكن شجاعتهم وذكراهم وإرثهم سيظل مصدر إلهام لنا”.

وحضر مراسلون من وكالة “فرانس برس” في خاركيف في 21 مايو الماضي مراسم دفن الهولندي الذي أورد البيان اسمه وهو رونالد فوغلار. وقال رفاقه إنه قتل قبل عدة أيام بنيران المدفعية الروسية.

وأُفيد عن مقتل الأسترالي في مايو، وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية وفاته.

وذكرت صحيفة “تسمانيا ميركوري” الأسترالية إن الرجل يدعى مايكل تشارلز أونيل ويبلغ من العمر 47 عاماً. وذكر تعليق على “فيسبوك” إنه كان “ينقل الجرحى والمصابين من الخطوط الأمامية”.

والجمعة أكدت باريس أن متطوعاً فرنسياً قتل في معارك في أوكرانيا عقب تقارير عن مقتله بنيران المدفعية في منطقة خاركيف.

وأُرفق البيان الرسمي السبت بصور للرجال بلباس عسكري حاملين أسلحة خفيفة.

ويقول “الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا” على موقعه الإلكتروني إن مواطنين من دول تشمل الدنمارك وإسرائيل وبولندا ولاتفيا وكرواتيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا انضموا إلى صفوفه.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن عن تشكيل القوة في الأيام الأولى للحرب، ثم قالت كييف إنها تلقت قرابة 20 ألف طلب.

ويُعتقد أن النزاع الذي تجاوز الـ100 يوم، جذب عدداً كبيراً من المتطوعين من جورجيا، الجمهورية السوفيتية السابقة التي خاضت حرباً وجيزة مع روسيا في 2008.