شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، فيما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين في المسجد القبلي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، أن قوات الاحتلال حاصرت المصلين والمعتكفين في المسجد القبلي، تزامناً مع اقتحامات المستوطنين، الذين أدوا طقوساً تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استبقت اقتحامات المستوطنين بإغلاق أبواب المسجد القبلي بالسلاسل الحديدية، لتأمين الاقتحامات، وحماية المقتحمين.