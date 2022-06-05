شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية بمعارك سيفيرودونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 90% من وحدات القوات الأوكرانية في معارك سيفيرودونيتسك بجمهورية لوجانسك.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن كييف أمرت قواتها بتفجير حاويات بها أكثر من 100 طن من الملح الصخري وحمض النيتريك في مصنع أزوت عند الانسحاب من سيفيرودونيتسك لإعاقة تقدم القوات الروسية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قوات كييف تستخدم المنازل والمدارس وروض الأطفال ومرافق البنية التحتية المدنية الأخرى لأغراض عسكرية.