انت الان تتابع خبر التعليم تعلن تقدم 4 جامعات عراقية بتصنيف التايمز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أن جامعات (التكنولوجية وبغداد والبصرة والمستنصرية) حققت مراكز تنافسية هامة في تصنيف التايمز الذي صنف ستمئة وستة عشر جامعة آسيوية من إحدى وثلاثين دولة.

