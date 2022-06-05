انت الان تتابع خبر لأول مرة منذ 19 عاما.. حدث نادر ينتظر ثلاثي التنس الكبير 'فيدرر وديوكوفيتش ونادال' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-05 | 08:29
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الخليج 365 - رياضة
قد يشهد التصنيف العالمي القادم لرابطة محترفي التنس حدثا غير مألوف، يخص الثلاثي الكبير، السويسري روجر فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال.
وعلى الأقل سيغيب واحد من هذا الثلاثي التاريخي عن وصافة التصنيف العالمي لأول مرة منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2003، وفقا لموقع سبورتس كيدا.
وسيتم الإعلان عن التصنيف العالمي الجديد في 13 يونيو/ حزيران الجاري.
وسيحتل الروسي دانيال ميدفيديف المركز الأول عالميا، وذلك بعد فشل نوفاك في الحفاظ على نقاطه في بطولة رولان جاروس، بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام نادال.
وسيتم الإعلان عن التصنيف العالمي الجديد في 13 يونيو/ حزيران الجاري.
وسيحتل الروسي دانيال ميدفيديف المركز الأول عالميا، وذلك بعد فشل نوفاك في الحفاظ على نقاطه في بطولة رولان جاروس، بعد خسارته في الدور ربع النهائي أمام نادال.
وسيحتل الألماني ألكسندر زفيريف المركز الثاني عالميا، وهو أفضل تصنيف في مسيرته، بينما سيكون نوفاك في المركز الثالث، ونادال في المركز الرابع وفقا للموقع نفسه.