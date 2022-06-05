مادورو يشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"الخطوات الصغيرة لكن المهمة" التي اتخذتها واشنطن لـ"منح تراخيص" لشركات نفط من أجل العمل في فنزويلا في إطار تخفيف العقوبات الاقتصادية.



مادورو يشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلافنزويلا تأمل من الولايات المتحدة رفع المزيد من العقوبات

وقال مادورو في مقابلة مع محطة إذاعية أرجنتينية نشرت مقتطفات منها على حساب الرئاسة في تويتر: "قبل أسبوع اتخذت الولايات المتحدة خطوات صغيرة لكنها مهمة من خلال منح تراخيص للشركة الأمريكية شيفرون والإيطالية إيني والإسبانية ريبسول لبدء عملية إنتاج الغاز والنفط في فنزويلا من أجل تصديرها".

وفي 17 مايو أعلن البيت الأبيض تخفيف بعض العقوبات التي فرضت في 2019 بهدف عزل مادورو عن السلطة بعد انتخابات 2018 التي أدت إلى إعادة انتخابه. وجاء تخفيف العقوبات "في إطار تعزيز الحوار بين السلطة والمعارضة الذي تم تعليقه في أكتوبر الماضي ولم يستأنف بعد".

غير أن مسؤولا أمريكيا كبيرا شدد على أن سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا لم تتغير وأن العقوبات "ستخفف" في حال إحراز تقدم نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات "حرة"، مؤكدا أن الإجراءات العقابية "ستشدد" إذا خرجت العملية عن مسارها.

ومن المقرر عقد قمة الأمريكتين من 6 إلى 10 يونيو في لوس أنجلوس، وامتنعت الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، عن دعوة كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا إلى حضورها. وقالت السلطات الأمريكية تعليقا على الأمر، إن "الالتزام" بالديمقراطية سيكون العامل الذي سيؤخذ في الاعتبار عند تحديد من سيدعى إلى القمة.