شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش اليوم خطة الحكومة لمواجهة تعثر الجمعيات التعاونية للبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 4 اجتماعات على مدار الأسبوع الحالى، وذلك على هامش انعقاد الجلسات العامة، لمناقشة عدد من القضايا والأدوات الرقابية المحالة إليها .

وتنظر اللجنة اليوم الأحد، خطة الحكومة في تفعيل دور قطاع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكل الجمعيات المتعثرة، وخاصة جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل محافظة الإسكندرية، والجمعية التعاونية لبناء المساكن وتعمير صحراء الأهرام بمنطقة حدائق الأهرام محافظة الجيزة، وذلك بهدف تنفيذ مخططات وأهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقطاعات الإسكان المختلفة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، خصص لأول مرة خلال دورة الانعقاد الحالي، جلستين رقابتين لوزيرتين فى الحكومة الأولى اليوم الأحد، لمواجهة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بنحو 76 أداة رقابية، تشمل 64 طلب إحاطة و6 أسئلة و6 طلبات مناقشة، أما الجلسة الثانية فتعقد الاثنين، لمواجهة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنحو 60 أداة رقابية تشمل 57 طلب إحاطة و3 أسئلة و 4 طلبات مناقشة.