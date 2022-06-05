شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلادش.. مقتل 16 شخص وإصابة 150 في حريق بمستودع حاويات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 150 في حريق هائل اندلع في مستودع حاويات بجنوب شرق بنجلادش.

وأضافوا أن الحريق اندلع ليل السبت في المستودع الواقع في سيتاكوندا على بعد 40 كيلومترا من مدينة تشيتاجونج الساحلية، مما أدى إلى انفجار عدة حاويات بعد انفجار ضخم في الموقع.

وقال فاروق حسين شيكر المسؤول في الإطفاء إن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماد الحريق صباح اليوم الأحد. وقال سكان إن الانفجار هز الحي وحطم زجاج نوافذ المنازل المجاورة.

قال المسؤول الطبي في تشيتاجونج محمد الياس حسين إن عدد القتلى قد يرتفع لأن حالة بعض المصابين حرجة. وأضاف أن من بين الجرحى رجال إطفاء وشرطة.

وحث جميع الأطباء في المنطقة على المساعدة في معالجة الوضع ودعا إلى التبرع بالدم في حالات الطوارئ.

ولم يتضح بعد سبب الحريق. وقال مسؤولو خدمة الإطفاء إنهم يشتبهون في أن الحريق ربما نشب بسبب حاوية تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين قبل أن يمتد سريعا إلى حاويات أخرى.

وفي عام 2020، لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في انفجار صهريج نفط بمستودع حاويات في منطقة باتينجا في تشيتاجونج.