شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل مركبة مأهولة إلى الفضاء لاستكمال محطتها الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم الأحد مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو 14" وعلى متنها 3 رواد فضاء إلى محطة "تيانجونج" الفضائية في مهمة تستغرق ستة أشهر.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الرواد الثلاثة سيتعاونون مع الفريق الأرضي لإكمال تجميع وبناء محطة "تيانجونج" الفضائية، وتطويرها من هيكل أحادي الوحدة إلى مختبر فضاء وطني بثلاث وحدات.

وتم إطلاق المركبة،على متن صاروخ لونج مارش2- إف، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية بشمال غربي الصين، وفقا لوكالة الفضاء المأهولة الصينية.