انت الان تتابع خبر رسمياً.. ساديو ماني يصبح الهداف التاريخي لمنتخب السنغال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-05 | 08:20
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الخليج 365 - رياضة
أصبح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، ساديو ماني، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بنين، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السبت 4 يونيو/ حزيران، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".
أصبح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، ساديو ماني، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك بنين، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السبت 4 يونيو/ حزيران، برسم الجولة الأولى من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023".
وشهدت المباراة التي جمعت بين السنغال وضيفتها بنين تسجيل ساديو ماني لهدفين في الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم منتخب السنغال 2-0، قبل أن يضيف ماني الهدف الثالث لـ"أسود التيرانغا" في الشوط الثاني، وقد انتهت المباراة على وقع انتصار أبطال أفريقيا بنتيجة 3-1.
وإحصائيا، وصل ماني لهدفه الشخصي رقم 32 بقميص السنغال، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب، متخطياً هنري كامارا الذي سجل 29 هدفاً بقميص السنغال.
وكان ساديو ماني قاد منتخب السنغال هذا العام (2022) للتتويج بأول ألقابه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بحصد اللقب القاري في نهائيات الكاميرون 2021، كما أسهم ماني بصورة مؤثرة في تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، والمُحدد إقامتها خلال الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين.
جدير بالذكر أن منتخب السنغال يلعب في المجموعة الـ 12 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بجانب كل من رواندا وموزمبيق وبنين، واستفادت السنغال من تعادل موزمبيق مع رواندا (1-1) لحساب الجولة من منافسات المجموعة، لتتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط.
وإحصائيا، وصل ماني لهدفه الشخصي رقم 32 بقميص السنغال، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب، متخطياً هنري كامارا الذي سجل 29 هدفاً بقميص السنغال.
وكان ساديو ماني قاد منتخب السنغال هذا العام (2022) للتتويج بأول ألقابه في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بحصد اللقب القاري في نهائيات الكاميرون 2021، كما أسهم ماني بصورة مؤثرة في تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، والمُحدد إقامتها خلال الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمين.
جدير بالذكر أن منتخب السنغال يلعب في المجموعة الـ 12 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بجانب كل من رواندا وموزمبيق وبنين، واستفادت السنغال من تعادل موزمبيق مع رواندا (1-1) لحساب الجولة من منافسات المجموعة، لتتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط.