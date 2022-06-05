انت الان تتابع خبر تعرف على حصيلة مهام وكالة الداخلية لشؤون الشرطة الاسبوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/27 ولغاية 2022/6/4 كالاتي:

1 .تنفيذ اوامر قبض 1556

2 .القبض مطلقي العيارات النارية 27

3 .احالة متهمين الى المحاكم 242

4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 260

5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6

6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7

7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 699

8 .مضاهات طبعات الاصابع 48

9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 359

10. عدد طالبي النجدة 1989

11 .فض مشاجرات 1804

12 .ضبط عجلات مطلوبة 72

13 .تبرع بالدم 95

14 .القبض على المتسولين 1586

15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 54

16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 784

17 .طبع لوحات السيارات 12737

18 .اصدار اجازات السوق 10837

19 . اصدار سنوية السيارات 19362

20 .دعاوى حالات العنف الاسري 651

