انت الان تتابع خبر تعرف على حصيلة مهام وكالة الداخلية لشؤون الشرطة الاسبوعية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/27 ولغاية 2022/6/4 كالاتي:
1 .تنفيذ اوامر قبض 1556
2 .القبض مطلقي العيارات النارية 27
3 .احالة متهمين الى المحاكم 242
4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 260
5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7
7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 699
8 .مضاهات طبعات الاصابع 48
9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 359
10. عدد طالبي النجدة 1989
11 .فض مشاجرات 1804
12 .ضبط عجلات مطلوبة 72
13 .تبرع بالدم 95
14 .القبض على المتسولين 1586
15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 54
16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 784
17 .طبع لوحات السيارات 12737
18 .اصدار اجازات السوق 10837
19 . اصدار سنوية السيارات 19362
20 .دعاوى حالات العنف الاسري 651
1 .تنفيذ اوامر قبض 1556
2 .القبض مطلقي العيارات النارية 27
3 .احالة متهمين الى المحاكم 242
4 .القضايا الخاصة بالمخدرات 260
5 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 6
6 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7
7 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 699
8 .مضاهات طبعات الاصابع 48
9 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 359
10. عدد طالبي النجدة 1989
11 .فض مشاجرات 1804
12 .ضبط عجلات مطلوبة 72
13 .تبرع بالدم 95
14 .القبض على المتسولين 1586
15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 54
16 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 784
17 .طبع لوحات السيارات 12737
18 .اصدار اجازات السوق 10837
19 . اصدار سنوية السيارات 19362
20 .دعاوى حالات العنف الاسري 651